Amadeus in lacrime, la Rai lo tenta per Sanremo 2025. Angelina Mango: «Papà sarebbe fiero, Maria De Filippi mi ha chiamata»

Con la serata finale di sabato la settimana del Festival di Sanremo 2024 è arrivata al capolinea. Vittoria per Angelina Mango con "La noia", record di ascolti per Amadeus che chiude in bellezza con il 74.1% di share (66% di share medio per intero festival, miglior risultato dal 1995) la sua esperienza da direttore artistico dopo cinque anni consecutivi: a festeggiarlo un caloroso applauso della sala stampa. E lui trattiene a stento le lacrime: «Mi fate commuovere».

Tra i protagonisti anche Geolier, secondo classificato, e Annalisa, al terzo posto.