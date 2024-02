Mara Venier, il video alle spalle di Mahmood e la palpatina a Dargen D'Amico fanno infuriare: «Se l'avesse fatto un uomo a una donna?»

I cantanti di Sanremo 2024 ospiti di Mara Venier a Domenica In. Una consuetudine degli ultimi anni, in cui il palco dell'Ariston si trasforma per l'occasione in studio per il contenitore di Rai1, ma che stavolta ha suscitato non poche polemiche con la zia Mara protagonista. Non solo quella relativa alla lettura del comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio per ribadire vicinanza e solidarietà allo Stato di Israele dopo lo «stop al genocidio» che Ghali ha gridato dal palco dell'ultima serata del Festival e ribadito a DomenicaIn.

Durante la trasmissione, non è passato inosservato l'atteggiamento della padrona di casa nei confronti di alcuni cantanti, in particolare Mahmood, che è stato etichettato come «violenza».