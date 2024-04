Chiara Francini a Domenica In, siparietto con Mara Venier: «Ma ci sei o ci fai?». Cosa è successo

di Redazione web

Mara Venier ha ospitato nel salotto di Domenica In l'attrice Chiara Francini che mercoledì 10 aprile esordirà su Rai 1 con il suo programma "Forte e Chiara" che sarà ricco di gag, siparietti e ospiti. La conduttrice ha chiesto a Chiara come sia nato questo spettacolo e lei ha risposto: «Dopo il monologo sulla maternità che ho fatto a Sanremo, ho ricevuto tantissimi messaggi e riconoscimenti da parte delle persone e ho deciso che volevo comunicare di più con il pubblico». Chiara Francini si è sempre contraddistinta per la sua simpatia e spigliatezza e Zia Mara si è divertita molto a intervistarla.

L'intervista a Chiara Francini

L'intervista a Chiara Francini è stata molto divertente. L'attrice ha esordito parlando del suo show che sarà ricco di ospiti tra cui Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni: «Loro sono spaventati perché non sanno ciò che li aspetta, cosa dovranno fare.

La conduttrice, mentre ascoltava Chiara annuiva con la testa e perciò l'attrice ha aggiunto: «Io e te siamo due provincialotte, ci piace goderci ogni momento. Del resto un po' tutta Italia è una grande provincia, viviamo di cosa semplici come trovarsi a tavola insieme». Mara, quindi, ha riso e le ha chiesto: «Ma te ci sei o ci fai? Sei proprio così» e Chiara ha risposto: «Così! Forte e Chiara». Mara Venier ha augurato ogni bene a Chiara Francini ma, prima, le ha chiesto come proceda la sua storia d'amore con Frederick Lundqvist: «Stiamo insieme da 18 anni ma lui è svedese, è un po' riservato quindi non si fa vedere molto in giro» ha concluso ridendo.

