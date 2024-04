Riccardo Fogli racconta l'addio ai Pooh: «Stavo con Patty Pravo, Viola Valentino mi cacciò di casa». La risposta di Mara Venier

di Redazione web

I Pooh sono stati i primi ospiti del pomeriggio di Domenica In e a Mara Venier hanno raccontato la storia della loro carriera, il grande successo e i brani che li hanno fatti entrare di diritto nell'Olimpo della musica. Il gruppo, poi, ha anche raccontato del loro periodo di "crisi" e dell'uscita dalla band di un membro in particolare, ovvero Riccardo Fogli. Il musicista ha spiegato il motivo per cui nel 1973 ha deciso di lasciare i colleghi per intraprendere la carriera da solista. Buona parte della sua decisione ha avuto a che fare con la sua vita privata: quando Fogli lasciò i Pooh faceva coppia fissa con Patty Pravo per la quale si separò da Viola Valentino. Mara Venier ha ascoltato attentamente il cantante e una delle sue risposte ha fatto divertire il pubblico in studio che si è lasciato andare a un applauso e a copiose risate.

Riccardo Fogli lascia i Pooh

Ripercorrendo la loro storia, i Pooh hanno ricordato il periodo in cui Riccardo Fogli intraprese il percorso da solista. Il cantante ha raccontato: «Io entrai nel gruppo nel 1966 e con loro fu "amore musicale" a prima vista. Il successo che avevamo era incredibile e tutti ci amavano.

A quel punto Mara Venier, sistemandosi meglio sul suo sgabello e sorridendo esclama: «E ha fatto bene». Il pubblico è scoppiato a ridere e ha applaudito. Roby Facchinetti ha aggiunto: «Lui si confidava con noi, ci raccontava tutto. Poi ci siamo resi conto che era follemente innamorato perché da un giorno all'altro non ci raccontò più niente».

Patty Pravo tra i Pooh

Riccardo Fogli ha poi spiegato: «Il problema si presentò quando Nicoletta era diventata così importante che cominciò a essere presente anche nella realtà del gruppo». Roby Facchinetti è intervenuto dicendo: «Noi prima eravamo un gruppo e facevamo tutto insieme ma quando scattò l'innamoramento vero, lui si è naturalmente staccato da noi. Per cui noi non eravamo più quella band "Tutti per uno e uno per tutti" e, poi, successe quello che successe».

