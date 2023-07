I Pooh incendiano San Siro, parte il tour "Amici per sempre": «Concerto dedicato a Stefano D'Orazio».Il Volo ospiti speciali

«Ci siamo visti 7 anni fa» esordisce Facchinetti. «Ma in questi anni non è mai cambiato nulla e stasera siamo qui per cantare con voi» continua dal palco, inaugurando il concerto più lungo della carriera dei Pooh. Applausi, adrenalina, attesa trepidante: milioni di fan applaudono i Pooh, tornati a incendiare il palco di San Siro a Milano. Oltre 50.000 biglietti venduti per la prima tappa a San Siro che, in poco tempo, ha fatto sold out. E, di fronte al pubblico in vena di far festa, lo storico gruppo è insaziabile di musica. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli sono carichi più che mai, dopo sette anni di stop hanno lo stesso entusiasmo.

Il concerto di San Siro inaugura il tour

ll concerto inaugura il lungo tour "Amici per sempre", che vedrà i Pooh calcare i palchi di molte città d'Italia. Sulle note della canzone che dà il nome al tour, un susseguirsi di luci e ritmi incalzanti il gruppo dà il via alla serata. «Non è una reunion – hanno dichiarato in coro in conferenza pre concerto -, per noi è una concatenazione di eventi e non sapremo dove andremo a finire, ce la godiamo e poi vedremo».

Pooh in concerto a San Siro: pubblico in delirio

Da "Canterò per te" a "Stai con me", la partecipazione del pubblico è altissima. Ed è solo l'inizio. Quattro amici, quattro talenti legati da anni e anni di carriera e un vasto pubblico di fedeli fan che anche dopo 7 anni di stop non rinunciano ad ascoltare i loro beniamini e i grandi successi che hanno segnato la storia. Si fa sentire l’assenza di Stefano D’Orazio, il batterista della band scomparso nel 2020 per covid a cui i Pooh dedicano il concerto: «E' sempre con noi. Ci manca, perché prima di essere un collega era un amico, un riferimento importante» dicono in coro commossi.

La lunga carriera

ll gruppo sceglie di non usare il playback. Ma se i primi brani hanno presentato delle incertezze e stonature evidenti, successivamente sembra filare tutto liscio. All'ottavo brano, i Pooh, infatti, continuano imperterriti a cantare il brano "Isabel" che presenta degli acuti non indifferenti. D'altronde, già nella conferenza stampa hanno chiarito: «Abbiamo trovato una quadra tra musica e ritmi, non useremo il playback». Una scelta coraggiosa, vista l'età e la fatica nel sostenere acuti e gravi così imponenti, in quasi tutti i pezzi.

Standing ovation

Torce dei cellulari accese e mani verso il cielo per "Noi due nel mondo e nell'anima": il celebre brano è cantanto all'unisono dagli spettatori. L'atmosfera si riscalda sul ritornello et voilà: i Pooh lasciano cantare soltanto i fan che non sbagliano un parole. E sull'imbrunire, lo spettacolo diventa meraviglioso. E' la volta di "Parsifal", brano del 1973, che incanta San Siro per l'andamento cullante e il ritornello dai toni epici.

Emozioni

Tra un successo e l'altro, ecco arrivare una delle canzoni più attese della scaletta: Piccola Katy. In prima linea Riccardo Fogli, storico frontman dei Pooh che per un breve periodo si era allontanato dal gruppo, ora è più legato che mai ai componenti della band. Ed eccolo coinvolgere il gruppo sulle note del celebre brano che ha segnato i modo ineguagliabile la storia dei Pooh. Pubblico in delirio, gran parte della gente ha cantato il brano in piedi, fancendo esplodere un forte applauso sulle note di chiusura. Quel «Oh oh, piccola Katy, Oh oh, piccola Katy» è risuonato in tutto lo stadio creando un eco assordante e confermando il successo senza eguali della canzone.

Gli ospiti

Attesissimi gli special guest di questa serata: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo. Il trio di tenori da tempo collabora con i Pooh, ma non solo. Tra i due gruppi italiani è nata una vera e proprio amicizia, tanto che i Pooh hanno voluto che il Volo si esibisse con loro e San Siro sulle note del brano "Uomini soli".

