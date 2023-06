Milano, San Siro nel pallone: da Tiziano Ferro ai Depeche Mode, carrellata di big

È l’incantesimo che il Dio della Musica compie ogni estate, da un po’ di tempo: il pallone rotola fuori campo e, a prendersi il prato di Inter e Milan, è il rock. Rock inteso in senso lato perché se è stato storicamente questo genere ad aprire i portoni della Scala del Calcio alle sette note (con esibizioni memorabili come quelle di Vasco, Rolling Stones e Springsteen), oggi i live a San Siro sono una medaglia sul petto per artisti di ogni gusto. L’esempio più lampante è quello di oggi: Tiziano Ferro, cantautore e interprete e star nazionale e internazionale, si prende San Siro per tre giorni (15, 17 e 18 giugno) dando il via a un’estate in cui il Meazza sarà calpestato solo ed esclusivamente da appassionati di musica. Il testimone passa ai Coldplay, band superstar britannica guidata da Chris Martin, che sbanca con quattro date 25-26 e il 28-29 giugno. Poi tocca a un’infilata di italiani. Dal rocker di Correggio Ligabue (5 luglio), i redivivi Pooh (6 luglio) senza il compianto batterista Stefano D’Orazio ma insieme a Riccardo Fogli e, per le giovani generazioni, Blanco (20 luglio).