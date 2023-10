Domenica In, i Pooh "Ballerini per una notte" a Ballando con le stelle: l'annuncio della giuria

di Redazione web

Ballando con le Stelle, con la giuria, Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci, sono ospiti a Domenica In per parlare del successo della prima puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Selvaggia Lucarelli, giurata a Ballando, ha voluto rivelare nella trasmissione di Mara Venier che i "Ballerini per una notte" del prossimo sabato, in prima serata su Rai 1, saranno i membri il gruppo musicale Pooh.

Pooh, "Ballerini per una notte"

In testa alla prossima puntata, i due ballerini, il giornalista Antonio Caprarica e la conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci, si giocheranno la loro permamenza all'interno della gara di ballo, amatissima dal pubblico Rai iniziata ieri sera con la 18esima edizione. Nella puntata di ieri, 21 ottobre, il "Ballerino per una notte" è stato, Andrea Antonello con il padre Franco, che hanno portato in pista il tema dell'autismo.





Nella prossima puntata, secondo quanto annunciato oggi a Domenica In, ci saranno i Pooh. Si tratta del gruppo musicale italiano formatosi nel 1966 a Bologna. La composizione del gruppo, inizialmente costituito da cinque elementi, ha subito delle modifiche nel corso degli oltre cinquant'anni di carriera musicale e oggi è composto da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli.

