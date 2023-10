Ballando, Teo Mammucari bacia sulle labbra Mariotto poi la lite con Caprarica: «Correttezza? Non sa cosa significhi»

di Redazione Web

Dopo aver detto addio a Mediaset, Teo Mammucari si è cimentato in nuova sfida partecipando come concorrente a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci. Il conduttore si è messo in gioco per la prima volta nel ballo accompagnato dalla sua insegnante Anastasia Kuzmina.

Il conduttore durante la puntata è stato un vero e proprio uragano di energia. Ed è proprio Guillermo Mariotto che al termine dell'esibizione di Teo Mammucari si è posto una domanda: «Lui è sexy oppure ha ballato?». Il conduttore si è detto felice dei commenti positivi del giudice. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

I voti per l'esibizione di Teo Mammucari

Non tutti i voti dei giudici sono stati altissimi per l'esibizione di Teo Mammucari. Infatti, Ivan Zazzaroni gli ha dato un 7, Canino e la Smith un 6, meno convinta la Lucarelli che gli ha dato un 5. Il voto più alto per il conduttore? Quello di Mariotto che l'ha premiato con un bel 9. A tale proposito il conduttore è corso da Mariotto è gli ha dato un bacio sulle labbra: «Mario' hai pure le labbra profumate, ma che ti sei messo?».

La lite tra Teo Mammucari e Antonio Capriarica

Nessun eliminato nella prima puntata di Ballando con le stelle. Sul finale però Milly Carlucci ha annunciato le due coppie a rischio eliminazione e spareggio.

