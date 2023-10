Ballando, Lino Banfi in lacrime per la moglie Lucia: «Mi sento come se mi avessero strappato un pezzo di pelle». Milly Carlucci si commuove

di Redazione web

Lino Banfi, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle che è cominciato questa sera, sabato 21 ottobre e andrà in onda per le prossime settimane su Rai1. L'attore si commuove dopo la sua esibizione e in lacrime ricorda la morte di Lucia Zagaria, scomparsa lo scorso febbraio. «Mi sento come se mi avessero strappato un pezzo di pelle», ha detto tra le lacrime Banfi ricordando la perdita della compagna di tutta la vita. Confessione che ha commosso tutti, anche la padrona di casa Milly Carlucci. Banfi ha ricordato che la moglie, quando era in vita, lo ha sempre spinto a partecipare alla gara.

Le parole di Lino Banfi sulla moglie Lucia Zagaria

«Non voglio sempre parlare di questa cosa. Avevamo festeggiato da poco 61 anni di matrimonio e dieci di fidanzamento. Mi sento come se mi avessero strappato un pezzo di pelle. È troppo poco tempo», ha confessato tra le lacrime il "nonno d'Italia".

«La mia famiglia mi ha chiesto di non fare pietismo, ma come faccio?!», si è chiesto Banfi, che ha anche ricordato la sua amicizia con Papa Francesco.

«Dove sta la fregatura mi sono chiesta spesso. In questo caso no». Siamo di fronte a un «dolore onesto, confermato dalle scuse continue. Ci siamo commossi tutti», ha commentato Selvaggia Lucarelli, ricordando di sentirsi spesso «cinica».

