John Travolta e il Ballo del qua qua, Guendalina Tavassi gli scrive: «Vorresti un trapianto di capelli? Poi balliamo insieme Anima Mia»

John Travolta, molto probabilmente, se l'è immaginata diversa la sua prima esperienza sul palco del Festival di Sanremo. L'attore Hollywoodiano, infatti, pensava che se la sarebbe cavata con i suoi passi più famosi presi da Grease, La Febbre del Sabato Sera o anche Pulp Fiction ma non avrebbe mai pensato di doversi cimentare nel "Ballo del qua qua" che, forse non sa, ma è anche un brano cantanto da una sua connazionale: Romina Power. Sui social, subito dopo la sua ospitata, si sono scatenate le polemiche che si stanno protraendo da questa mattina. Anche alcuni influencer sono intervenuti sul caso (che poi, avrebbe coinvolto Travolta anche per pubblicità occulta) e così ha fatto anche Guendalina Tavassi che gli ha scritto direttamente. Il messaggio su Instagram è esilarante.