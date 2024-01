Jacob Elordi, l'incontro con Di Caprio in discoteca e la candela dedicata: «Sembra un detersivo»

di Alessia Di Fiore

E'ufficialmente Jacob Elordi Mania. Il giovane attore australiano è la star del momento grazie al suo recente ruolo nel film Saltburn, ma non solo... Molti fan lo conoscono per la sua interpretazione nella serie HBO Euphoria, nella quale interpreta il tenebroso Nate Jacobs.

La serie in questione ha conquistato numerosi spettatori e tra loro c'è anche qualche famosissima celebrità: «Chi mi ha sorpreso e reso felice che fosse tra i fan di Euphoria? Il più grande è senza dubbio Leonardo DiCaprio», ha affermato Elordi al Tonight Show di Jimmy Fallon, poi continua: «Sembra una menzione pazzesca ed è effettivamente una menzione pazzesca. Ma lui una volta in discoteca è davvero venuto da me, quando ero parecchio più giovane. Così eravamo lì, con la musica a tutto volume».

I due hanno parlato di cinema

«Era tipo “ti ricordi l’inquadratura nella prima stagione, quella dove venivi incontro”. Così eravamo io e lui, al centro del club, a conversare semplicemente di angoli di ripresa», racconta l'attore australiano.

Al racconto Fallon scoppia a ridere e gli chiede se anche all'epoca Di Caprio indossase il suo inconico cappellino da baseball.

«Certo.

Jacob Elordi sniffs the “Jacob Elordi’s Bathwater” candle 🛁 #FallonTonight pic.twitter.com/4NNqjQPZWJ — The Tonight Show (@FallonTonight) January 19, 2024

A proposito della candela al sapore di Jacob Elordi

Durante l'intervista è stato poi chiesto a Jacob di annusare la candela al "sapore di lui", il merch ispirato al film Saltburn recentemente realizzato da un brand.

«La conosco, vorrei sapere chi ci sta facendo i soldi», sorride Jacob, che poi avvicina il viso alla candela per annusarla.



«Odora di lavanderia, di vestiti puliti. Sembra un detersivo. Ma non è male», afferma l'attore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 20:25

