Saltburn, ecco dove si trova il castello che ospita la location del film con Jaboc Elordi e Berry Keoghan

di Alessia Di Fiore

Sui social non si fa che parlare di Saltburn, il nuovo film di Emerald Fennell uscito di recente su Prime Video che vede come protagonisti Jecob Elordi, conosciuto dal pubblico per pellicole come The Kissing Booth e per la sua partecipazione alla serie HBO Euphoria, è Berry Keoghan attore che nel 2023 è stato candidato al suo primo Oscar come attore non protagonista.



Apparte le numerose domande sulla controversa trama del film, alcuni si stanno ponendo un quesito degno di importanza:

dove è stato girato Saltburn? Esiste davvero il castello che fa da location alla vicenda?

La risposta è sì, la tenuta che si vede nel film è Drayton House e si trova nel Northamptonshire, e si tratta di una casa di campagna privata che prima di oggi non era mai stata utilizzata come location cinematografica. Le riprese hanno coinvolto camere da letto,giardino e lo stagno ma ciò che il pubblico non sa è che il labirinto è un'aggiunta voluta dalla regista.

Il gusto barocco degli arredamenti, le pareti affrescate e l'utilizzo del legno di noce conferivano alla dimora quell'atmosfera di opulenza perfetta per la trama.



Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 19:28

