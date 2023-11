Jenna Ortega protagonista di un remake di Twilight, ecco chi interpreterà Edward

di Alessia Di Fiore

Da un po' di tempo a questa parte il mondo del cinema e delle serie tv è pervaso da una forte nostalgia del passato, negli ultimi anni non si fa altro che produrre reboot, reunion o riportare in produzione programmi che si pensava avessero fatto il loro corso.

Ad oggi sembrerebbe essere il turno di Twilight, film che nel 2008 ebbe unenorme successo, tato da diventare una saga composta da ben 5 film campioni di incassi, pare inatti che la regista del primo film della saga, Catherine Hardwicke, durante un’intervista con il podcast Watch-a-long abbia dichiarato che Robert Pattinson non fosse considerato abbastanza bello per inerpretare un ruolo simile, ma che se dovesse rifare il film oggi, avrebbe già in mente due volti.

A interpretare Bella Swan, la regista avrebbe pensato alla nuova star di hollywood Jenna Ortega, conosciuta per aver interpetato Mercoledì Addams nella serie "Mercoledì" , per il ruolo di Edward Cullen invece la scelta ricadrebbe sul bel Jacob Elordi, protagonista dei film Netflix "The Kissing Booth" e attore nella serie tv Euphoria.

Non c'è ancora nulla di concreto, ma secondo alcune fonti i romanzi di Stephanie Meyers potrebbero tornare conun nuovo adattamento per il piccolo schermo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 19:24

