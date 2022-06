Robert Pattinson e Kristen Stewart di nuovo insieme? Cronenberg li vuole per un film

Robert Pattinson e Kristen Stewart di nuovo insieme; almeno sul grande schermo. E’ l’idea che frulla in testa al regista David Cronenberg. Kristen è la sua ultima musa, recita infatti nel nuovo film horror del cineasta canadese, “Crimes of the Future” proprio grazie all’ex partner e coprotagonista della saga “Twilight”. Pattinson infatti ha all’attivo ben due pellicole con il regista: “Cosmopolis" del 2012 e "Maps to the Stars” uscito due anni dopo. Ed è stato lui a presentarli. «È stato Robert a farmi conoscere Kristen. Sono cresciuti magnificamente, separatamente, come attori» ha detto Cronenberg in un'intervista a World of Reel. «Hanno realizzato film d'autore portarli a termine con successo. Kristen e io ci siamo divertiti moltissimo e lo stesso è stato con Rob» ha aggiunto.

Un «grande momento» che potrebbe anche continuare, ha detto il regista, se riuscirà a portare di nuovo sullo schermo i “Robsten”, ovvero Pattinson e Stewart. Come era affettuosamente chiamata la coppia durante la serie di film sui vampiri che li ha resi celebri al grande pubblico. «Per me, sì. Posso sicuramente pensare a un film: sarebbe fantastico averli entrambi insieme», ha assicurato Cronenberg. «Non voglio entrare nel merito perché non sarebbe il mio prossimo film. Tuttavia, potrebbe essere problematico perché i fan potrebbero aspettarsi un certo tipo di relazione: questo ostacolerebbe la creazione di nuovi personaggi per loro. Ho la sensazione che potrebbe essere problematico, quindi per ora è solo teorico» ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 23:21

