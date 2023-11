Cleopatra, la scelta di Zendaya come protagonista del film scatena la polemica: ecco il motivo

di Alessia Di Fiore

La Sony Picture sta progettando un film biografico su Cleopatra, ultima Regina d'Egitto, e pare che Zendaya, attrice conosciuta per il suo ruolo nel film Spider-man no way home e nella serie tv di successo Euphoria, abbia già accettato la parte.

La scelta di Zendaya divide i fan

Alla notizia, pare che il pubblico si sia ribellato, la scelta di Zendaya, a qualcuno non è piaciuta. Sul web si leggono numerosi commenti legati alla provenieza di Cleopatra, di origini greche, profondamente in contrasto con quelle miste di Zendaya.

Secondo alcuni non si dovrebbero travisare i personaggi storici: «Cleopatra era greca, non africana. Che ne dici di un film 'Shaka Zulu' con un attore bianco dai capelli biondi che lo interpreta? Evitiamo di travisare i personaggi storici», ha espresso un altro utente.

Per il ruolo di Octavius è stato preso in considerazione Timothee Chalamet, che insieme a Zendaya è una delle nuove stelle di punta di Hollywood, e per il ruolo di Cesare Daniel Craig, che sembrerebbe essere l'unico attore che vada a genio al pubblico.

Che i casting di Hollywood abbiano fatto precedentemente indignare il pubblico, non è una novità, ricordiamo cosa è successo quando la Disney ha affermato che la Sirenetta del reboot non avrebbe rispetatto i canoni del cartone.

E' giusto rispettare il luogo e il periodo storico all'interno di un film? Ma soprattutto è importante chiedersi se veramente una Cleopatra non greca nuocerebbe alla trama di un film, già buono di suo.

