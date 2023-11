Matthew Perry, biopic in arrivo? Zac Efron dichiara: «Sarei onorato di interpretarlo, per me è stato un mentore» Prima della sua tragica morte, la star di Friends aveva iniziato a lavorare su un biopic della sua vita e, secondo un'amica, avrebbe voluto che fosse proprio Zac ad interpretarlo







di Hylia Rossi Matthew Perry e Zac Efron si erano avvicinati molto dopo aver lavorato insieme al film 17 Again - Ritorno al liceo, uscito nel 2009. Entrambi avevano il ruolo del protagonista: un uomo di 37 anni che cade in un vortice temporale e ne esce nuovamente 17enne. La versione liceale di Matt, già allora, è stata interpretata da un giovane Efron. Prima della sua tragica morte, la star di Friends aveva iniziato a lavorare su un biopic della sua vita e, secondo un'amica, avrebbe voluto che fosse proprio Zac ad interpretarlo, secondo quanto riportato da Buzzfeed. Durante un red carpet c'è stata la possibilità di chiedere all'attore cosa ne pensasse della possibilità di abbracciare questo ruolo. Le parole dell'amica dell'attore Athenna Crosby, amica e una delle ultime persone ad aver visto Matthew prima della sua morte, ha dichiarato a Entertainment Tonight: «Aveva lavorato con Zac Efron in passato e avrebbe voluto che fosse lui ad interpretare una sua versione da giovane. Poi, aveva detto che presto glielo avrebbe chiesto». Secondo quanto riferito da Athenna, Matthew era molto entusiasta del progetto, soprattutto perché sperava potesse far luce sulla sua dipendenza dalla droga e dall'alcol e sul suo percorso. «Non vedeva l'ora di condividere ancora di più riguardo la sua storia e il suo percorso di recupero», ha aggiunto l'amica, spiegando: «Voleva sensibilizzare il più possibile verso la causa ed era molto felice e ottimista per il futuro di questo progetto». Cosa ne pensa Zac Efron Durante il red carpet di "The Iron Claw" c'è stata la possibilità di riferire a Zac Efron le parole di Athenna e di capire cosa ne pensasse. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 17:25

