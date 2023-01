Mourinho il cattivo ideale nel prossimo film di James Bond. Il regista Sam Mendes è convinto: «Nessuno meglio di lui»

di Redazione web

José Mourinho ha sempre saputo come essere protagonista all'interno del mondo del calcio: dalle squadre che ha guidato fino ai gesti iconici come quello delle manette, il portoghese non ha mai smesso di fare parlare di sé. Chissà davanti alla macchina da presa come potrebbe cavarsela? L'allenatore della Roma potrebbe avere una carriera che non sia solo sportiva? Secondo il regista Sam Mendes assolutamente sì.

Totti e Noemi Bocchi, Capodanno a Miami e prima cena nel ristorante italiano: il selfie scatena il gossip

Addio Pelè, tutto il mondo si inchina a O Rei: dalla Nasa a Biden, da Putin a Michael Jordan

Fan token, le cryptovalute del calcio conquistano il Mondiale in Qatar: ecco cosa sono e come funzionano

La dichiarazione di Sam Mendes

Se José Mourinho è diventato uno dei protagonisti indiscussi del calcio degli ultimi anni, una delle figure più iconiche all'interno del mondo del cinema è sicuramente stata quella di James Bond. Ma cos'hanno in comune l'allenatore e l'agente segreto? In realtà non molto anche se Sam Mendes, regista degli ultimi film di 007 con Daniel Craig, ha messo nel suo mirino hollywoodiano proprio Mourinho.

In un'intervista al Guardian, Mendes ha detto: «Il villain ideale per il prossimo James Bond potrebbe essere José Mourinho. Non c'è nessuno meglio di lui».

L'allenatore della Roma

Per il momento José Mourinho non ha commentato le dichiarazioni di Sam Mendes. Ora l'allenatore della Roma è concentrato solo sulla ripresa del campionato che vedrà la sua squadra impegnata contro il Bologna mercoledì 4 gennaio alle 16.30.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA