Serie A alla resa dei conti con il Fisco: dall'Inter al Milan (con Lazio, Roma, Juventus, Napoli e Fiorentina), ecco le squadre più indebitate

La Serie A è alla resa dei conti con il Fisco. Il calcio italiano torna a tremare un'altra volta. Dopo la riapertura del processo per il terremoto plusvalenze, i club fanno i conti con la data di scadenza per il versamento dei tributi scaduti il 22 dicembre. Una scadenza che riguarderà le prime tre rate per chi decidesse di accedere alla dilazione del debito.

Il debito del calcio italiano

L’intera Serie A si trova a fronteggiare la pesante esposizione debitoria nei confronti del Fisco. Il diniego del Governo Meloni allo «spalmadebiti», infatti, costringerà le società al versamento dei contributi Irpef che era stato sospeso per aiutare i club di calcio durante il periodo pandemico. Stando ai dati raccolti, il debito complessivo dei club italiani nei confronti del Fisco si aggirerebbe intorno ai 500-600 milioni di euro. Ma quali sono le squadre più indebitate del calcio nostrano?

I debiti dei club

I debiti delle squadre di calcio verso il Fisco vanno dai 50 milioni dell'Inter fino ai 10 del Milan. Mentre la classifica calcistica è guidata dal Napoli di Luciano Spalletti, dunque, quella dedicata ai debiti con il Fisco è guidata dai neroazzurri. Ma la lotta per la vetta di questa particolare classifica è serrata. Dopo l'Inter, infatti, seguono le due squadre della Capitale con la Lazio che conta 40 milioni di euro di debiti e la Roma con 38. A seguire, Juventus (30 milioni), Napoli (25 milioni), Fiorentina (15 milioni) e Milan fanalino di coda con 10 milioni. Debiti che, stando a quanto raccolto, le società sarebbero in grado di risanare.

La classifica

INTER: 50 milioni di euro

LAZIO: 40 milioni di euro

ROMA: 38 milioni di euro

JUVENTUS: 30 milioni di euro

NAPOLI: 25 milioni di euro

FIORENTINA: 15 milioni di euro

MILAN: 10 milioni di euro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 18:30

