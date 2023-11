Robert De Niro, terminato il processo per «gravi danni emotivi e di reputazione»: dovrà versare all'ex assitente 1 milione di euro

di Marta Goggi

Robert De Niro, o meglio la sua società di produzione, è stato condannata a versare 1,2 milioni di dollari all'ex assistente, Graham Chase Anderson, che lo aveva denunciato per discriminazione di genere. Il processo è iniziato il 31 ottobre scorso e la giuria ha stabilito che De Niro non è personalmente responsabile.



Le accuse

Graham Chase Anderson aveva chiesto un risarcimento iniziale di 12 milioni di dollari per «gravi danni emotivi e di reputazione», la donna sostenva inoltre che De Niro, per cui ha lavorato dal 2008 al 2019, le faceva svolgere lavori «offensivamente denigranti e stereotipicamente femminili», come tenere in ordine la sua abitazione. L'attore ha raccontato invece che i compiti della donna erano occuparsi della sua agenda e organizzare viaggi. L'azienda, a seguito delle accuse di Graham Chase Anderson, ha accusato la stessa di aver abusato dei fondi dell'ufficio, chiedendole un risarcimento di 6 milioni di dollari. La giuria non ha ritenuto responsabile l'ex assistente delle accuse e ha invece deciso che la donna riceva un risarcimento da 1,2 milioni di dollari.

