Jared Leto scala l'Empire State Building in onore del prossimo tour dei Thirty Seconds to Mars

di Alessia Di Fiore

Dopo il lancio del loro nuovo album, avvenuto questo 15 settembre, i Thirty Seconds to Mars, annunciano il tour 2024 e Jared Leto, frontman della band, per l'occasione, decide di scalare l'Empire State Building.

«Oggi lanciamo “Seasons World Tour 2024” in occasione del nostro nuovissimo album», ha affermato Jared Leto nel post pubblicato su Instagram, «Sono affascinato dall’Empire State Building, “l’attrazione numero uno al mondo”, sin da quando ero bambino. Non so se fosse per il Guinness World Record o per King Kong, ma qualcosa in questa struttura iconica ha sempre catturato la mia immaginazione. Costruita in soli 13 brevi mesi in una delle più grandi città del mondo, è sempre stata per me un potente simbolo di tutte le possibilità della vita»

L'attore e cantante, non è infatti nuovo a questo genere di attività, infatti continua esordendo

«Come molti di voi sanno, amo arrampicarmi. È una delle poche cose che mi allontana da alcune pressioni della vita e mi aiuta a trovare un po’ di libertà e serenità.

Dopo l'Empire State Building e il castello Sforzesco di Milano, quale monumento scalerà Jared Leto?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA