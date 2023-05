Met Gala 2023: Jared Leto vestito da gatto, per Kim Kardashian solo perle, Penelope Cruz sposa. Tutti i look

Il Met Gala 2023 è andato in scena alcune ore fa al Metropolitan Museum di New York. La sfilata più glamour dell'anno, organizzata dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, ha visto sfilare le più grandi star dello showbiz tra cantanti, attori e top model. Inutile dire che i look visti in passerella hanno lasciato a bocca aperta i fotografi e tutti i fan che aspettavano fuori dal museo i loro idoli.

Met Gala 2023, la sfilata più glamour dell'anno: il tema, gli ospiti e le superstar presenti. Tutto quello che c'è da sapere

Il tema del Met Gala 2023

Il tema del Met Gala 2023 era: Karl Lagerfeld , stilista che ha disegnato per Chanel e Fendi, tra gli altri. Quindi, le star che hanno sfilato in passerella, si sarebbero dovuti attenere al classico bianco e nero o comunque, omaggiare in qualche modo il grande stilita. Così hanno fatto la maggior parte dei vip che, o per la scelta dei colori o per la selezione degli accessori, hanno ricordato Karl. Si sa, però, che il Met Gala è anche l'evento delle sorprese e della creatività e quindi, ad esempio, l'attrice Salma Hayek ha optato per un vestito lungo e rosso.