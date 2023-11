Robert Pattinson e Suki Waterhouse aspettano un figlio, l'annuncio inaspettato fa impazzire i fan

di Alessia Di Fiore

Da mesi si sospettava della presunta gravidaza della coppia Whaterhouse-Pattinson. Non molto tempo fa, un pancino sospetto faceva capolino dal top di Suki, ma dalla coppia non si avevano conferme. Almeno, fino a ieri.

La star di "Daisy Jones & the Six", si trovava in Messico al festival "Corona Capital", quando, durante la sua stessa esibizione, ha detto accarezzandosi il pancino: « Ho deciso di indossare qualcosa di scintillante oggi perchè pensavo potesse distrarvi da qualcos'altro che sta succedendo... ma non penso stia fuzionando».

La confessione inaspettata, ha scatenato la felicità dei fan, che hanno iniziato a urlare e applaudire la lieta notizia.

Suki e Robert stanno insieme da 5 anni ormai, e insieme sono sempre apparsi al pubblico come una coppia serena e felice, coronata dalla splendida notizia di un nuovo arrivo.

