The Batman, tutto quello che sappiamo sulla serie tv sul mondo di Gotham City

Mentre la nuova versione cinematografica di Batman, è in sala con un ottimo riscontro in termini di incassi, in lavorazione c'è un altro progetto sull'uomo pipistrello. HBO Max, infatti, ha ordinato ufficialmente The Penguin, serie tv che precede dal punto di vista narrativo The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson; da ciò che sappiamo, la miniserie, dal titolo provvisorio, avrà Colin Farrell come interprete nei panni del villain, conosciuto anche come Oswald Cobblepot. La serie "si addentrerà nel mondo che Reeves ha creato per il blockbuster mondiale della Warner Bros. Pictures", ha fatto sapere con un commento molto stringato la HBO Max, che nulla fa trapelare sulla trama.

L'interprete, invece, ha dichiarato che "il mondo creato da Matt Reeves merita uno sguardo più profondo attraverso il punto di vista di Oswald Cobblepot", ha dichiarato Farrell, "non potrei essere più entusiasta di continuare questa esplorazione...attraverso i ranghi oscuri per diventare il Pinguino. Sarà bello riportarlo nelle strade di Gotham per un po' di follia e un po' di caos".

L'altro progetto incentrato sulla polizia corrotta di Gotham City, sempre nelle mani di Matt Reeves, sembra invece in standby. Il regista, infatti, in un'intervista ha affermato con franchezza che la serie nel mondo di The Batman è di fatto ferma al palo. "Una cosa che non abbiamo fatto e che avrei dovuto fare... Mi riferisco alla serie sulla polizia di Gotham, che attualmente è in pausa", ha detto. Parlando della trama, Reeves aveva detto che la serie era ambientata durante l'Anno Uno dell'iconica storia di Batman, un vigilante mascherato le cui azioni iniziano a cambiare sensibilmente le cose a Gotham City. Quindi un prequel del film, incentrato sulla corruzione di Gotham City raccontata dal punto di vista di un poliziotto che di onesto non ha nulla.

