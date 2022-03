Peaky Blinders 6. Tutto quello che sappiamo sull'ultima stagione e sul prossimo film

Anche Peaky Blinders, serie tv di culto, è giunto agli sgoccioli. Sei stagioni e parola fine alla serie gangster britannica creata da Steven Knight. Il 10 giugno, Netflix ha annunciato la messa in onda degli ultimi episodi che concludono la parabola dei Peaky Blinders.

La serie con Cillian Murphy protagonista, è già online nel Regno Uniti dallo scorso 27 febbraio, stabilendo un nuovo record di ascolto, con 3,8 milioni di telespettatori raggiunti, superando il record precedente che appartiene al finale della quinta stagione trasmessa a settembre 2019. Questo la dice lunga su quanto sia popolare in madrepatria la serie. In attesa di vederla anche in Italia facciamo una breve ricapitolazione di quanto accaduto nella quinta stagione. SPOILER. La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley (Sam Claflin) da parte di Tommy Shelby (Murphy), per cui la sesta stagione riparte proprio da questa circostanza e vede Tommy Shelby affrontare vari nemici, anche se il più pericoloso è se stesso.

Oltre a Cillian Murphy, nella sesta stagione tornano anche Tom Hardy, sicuramente il nome più atteso dai fan, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Natasha O'Keeffe e Sophie Rundle. Putroppo come ormai sapranno tutti i fan di Peaky Blinders, la co-protagonista Helen McCrory, ovvero Zia Polly Grey è venuta a mancare, prima di poter prendere parte alle riprese di questa ultima stagione. E da quello che sappiamo, infatti, il primo episodio della sesta stagione sarà dedicato proprio a lei. Para che in assenza di questo personaggio centrale, sarà Ada, spesso rimasta nell'ombra dei fratelli spietati e assetati di potere, a guadagnare spazio.

A proposito di ultima stagione, siamo proprio sicuro che il 2022 sarà l'anno di chiusura per gli Shelby? A quanto pare potrebbe non esserlo, come accaduto anche ad altre serie molto popolari, perché ci sarà anche uno spin-off cinematografico ambientato a Birmingham, un film, la cui produzione è prevista per il 2023 e di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 08:02

