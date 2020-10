Orlando Bloom «adorabile», Nicky Minaj una «stro***»: l'ex dipendente dell'aeroporto svela il lato oscuro dei Vip su Tik Tok

Ci sono Vip e Vip: alcuni umili ed educati, altri presuntuosi e scontrosi. In fondo, sono esseri umani pure loro, con pregi e difetti. Lo sa bene la giovane Cindy, che dopo aver lavorato per anni all'aeroporto di Los Angeles, ha deciso di fare una classifica delle celebrità con cui ha avuto a che fare: cantanti, attori hollywoodiani, influencer. L'idea è piaciuta, tanto che la ragazza è diventata una star su TikTok. E di certo non son mancate le sorprese.

Cindy (@_sincindy su TikTok), ha fatto un video lo scorso agosto che è diventato virale, raggiungendo centinaia di migliaia di visualizzazioni, dove ha classificato in base alla loro gentilezza e umiltà alcune famosissime star con cui ha avuto a che fare all'aeroporto di Los Angeles. «A malincuore, devo dirvi che Nicki Minaj si è comportata da vera st****a», confessa Cindy, dando come punteggio un misero 2 alla rapper. «E pensare che prima di incontrarla ero una sua fan». Matthew Gray Gubler (volto noto della serie Criminal Minds) invece è stato disponibile, rispettoso e amabile, tanto da guadagnarsi un bel 20: «Meraviglioso, una persona fantastica».

La ragazza probabilmente non si aspettava un successo così vasto per la sua iniziativa (in totale, oltre 2 milioni di views), così ha continuato in questi mesi a postare video e a classificare le celebrità che son passate dall'aeroporto mentre lei lavorava. Così, si scopre che la modella Kendall Jenner sarebbe veramente arrogante e «Ogni volta che l'ho incontrata, non si è mostrata amichevole con nessuno». Un comportamento ben diverso da quello degli Avengers Chris Evans e Chris Hemsworth, meglio noti come Captain America e Thor: oltre che supereroi, si son dimostrati dei veri gentiluomini.

Un bel 10 e lode se lo son guadagnato anche Robert Pattinson, star di Twilight, e Orlando Bloom, noto per i suoi ruoli in "Pirati dei Caraibi" e "Il Signore degli Anelli", oltre che per aver sposato la cantante Katy Perry. Cindy ha descritto Bloom come «adorabile e divertente». Stesso punteggio anche per Gaten Matarazzo, che interpreta Justin nella serie “Stranger Things”: nonostante la notorietà raggiunta in giovanissimo, Gaten è rimasto umile e gentile con tutti.

Brutta sorpresa invece con Zac Efron: l'ex star di Disney Channel infatti ha guadagnato un misero 5 per il suo atteggiamento «presuntuoso». Si sarebbe perfino infastidito quando gli addetti alla sicurezza gli hanno chiesto il passaporto. Come a dire: davvero non sapete chi sono? Eppure, spiega Cindy, «fa parte del nostro lavoro chiedere i documenti a chiunque».

