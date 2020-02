di Nico Riva

Cheabbia lasciato col fiato sospeso milioni di telespettatori in tutto il pianeta, è cosa nota. La serie tv targata, con protagonisti i giovanissimi, è una delle più seguite, amate e premiate degli ultimi anni. Tanto che è stata rinnovata per una, annunciata lo scorso 30 settembre. Ed oggi, Netflix ha pubblicato un nuovo attesissimo, che contiene un incredibileNella terza stagione, oltre all'ingresso nel cast della talentuosa e bella Maya Hawke , figlia d'arte (Uma Thurman e Ethan Hawke), i fan di Stranger Things son rimasti a bocca aperta per la "morte" di uno dei personaggi più iconici: lo sceriffo(interpretato da David Harbour). Eppure, fin da subito sul web si è levata una voce, e la teoria che il buon vecchio Jim fosse ancoraha preso piede.Netflix, lanciando in tutto il mondo il trailer della nuova stagione, ha svelato il mistero:. Ma in catene, nel gelo della. L'hype ("l'attesa") è schizzata alle stelle. Ma per scoprire il destino dello sceriffo, e di tutti gli altri personaggi, bisognerà aspettare ancora: la data di uscita non è ancora stata rilasciata, ma difficilmente sarà prima del prossimo autunno. C'è dunque tutto il tempo per fare undelle precedenti stagioni.Infine, c'è un dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati di serie tv più attenti. Al secondo 27 del trailer, appare per un attimo un personaggio molto noto di: Jaqen H'Ghar, interpretato dall'attore tedesco Tom Wlaschiha, nei panni di uno degli ufficiali russi che tengono prigionieri Jim Hopper.