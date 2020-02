Orlando Bloom si tatua una dedica al figlio Flynn in codice morse. Ma i fan notano un errore

Orlando Bloom ha condiviso una foto del suo nuovo tatuaggio su Instagram, sfidando i suoi follower ad indovinare a chi fosse dedicato il messaggio in codice morse. Diversi hanno capito che si tratta di una dedica al figlio Flynn, avuto 9 anni fa dalla ex moglie Miranda Kerr, ma si sono anche accorti di un errore nella trascrizione del nome del bambino. "Bellissima l'idea, ma la scritta significa Frynn. Per la 'l' devi aggiungere un altro punto" ha scritto un fan tra i commenti. La mancanza di un punto ha quindi storpiato il nome di Olrando Boom in Frynn.



Bloom non ha risposto ai commenti, mentre è arrivata la replica dell’autore del tattoo, Balazs Bercesenyi, sempre tramite Instagram, pubblicando la foto del lavoro eseguito e ammettendo l’errore. «Un bel promemoria per @orlandobloom di suo figlio – ha scritto infatti il tatuatore ungherese – e sì, manca un punto, lo sappiamo e sarà sistemato». Il gesto è stato comunque molto apprezzato dai fan che lo hanno trovato molto tenero, anche con un puntino in meno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA