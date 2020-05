Chris Hemsworth e la foto di famiglia che sconvolge i fan: «Come è possibile?»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 15:57

Il buon Gregor Mendel ci aveva visto lungo: la genetica non mente mai. Ne sa qualcosa, il 36enne attore australiano famoso per aver interpretato. L'attore, fratello di mezzo tra Luke e Liam, anche loro attori di successo, ha infatti pubblicato suuna foto che, in due giorni, ha collezionato milioni di like da parte diassolutamente: ecco cosa è successo.La sera di domenica scorsaha pubblicato, per la Festa della Mamma, alcune foto in cui appare in compagnia della, l'insegnante. «Buona Festa della Mamma a tuttee voi, fantastiche madri, vi mandiamo un augurio e un saluto affettuoso», ha scritto l'attore nella didascalia del post, rivolgendo ovviamente l'augurio anche alla moglie, che gli ha dato tre figli.Leonie, 60 anni, appare sexy e decisamente giovanile, tanto da sbalordire i fan. «Ma come è possibile? Quella non sembra tua madre, ma tua sorella» - si legge tra i commenti al post di- «Adesso ci deve rivelare il suo segreto di eterna giovinezza, difficile spiegare tutto questo se non con la stregoneria».Dare torto agli utenti e fan dei fratelli Hemsworth è davvero difficile:, diventata madre per la prima volta ad appena 20 anni, quando nacque Luke, è di una bellezza senza età. Indubbiamente, il merito della bellezza di Luke, Chris e Liam, tre degli attori più sexy del cinema mondiale, va attribuito in gran parte alla splendida mamma.