Zac Efron fuori pericolo, l'attore spiega su Instagram cosa è successo durante il reality

Martedì 31 Dicembre 2019, 09:10

. L'attore diera stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Brisbane, in Australia, dopo aver contratto una febbre tifoidea durante le rin Papua Nuova Guinea.Secondo la stampa stranierasarebbe stato in gravissime condizioni e avrebbe addirittura rischiato la vita. L'attore però adesso sta bene e ha voluto rassicurare i suoi fan con un post sulla sua pagina Instagram. Il 32enne ha postato una foto insieme ad altri ragazzi e appare sorridente, nella didascalia scrive: «Grazie a tutti coloro che si sono fatti sentire. Mi sono ammalato in Papua Nuova Guinea ma mi sono ripreso velocemente e ho potuto concludere tre splendide settimane lì. Sono tornato a casa per passare le Feste con la mia famiglia e gli amici. Grazie per l’amore e per esservi preoccupati, ci vediamo nel 2020».Nessuna interruzione per lo show quindi che nel 2020 sarà sugli schermi. Nello spettacolo Zac verrà lasciato lasciato in un luogo remoto per quasi un mese, con una guida e qualche strumento essenziale, e cercherà di sopravvivere