Saltburn-mania, il bagno in vasca di Felix ispira una candela: «È al gusto Jacob Elordi»

di Alessia Di Fiore

Il film Saltburn, uscito da poco su Prime Video, ha scatenato un notevole entusiasmo sui social, diventando uno dei fenomeni principali di TikTok. Il film vede come protagonisti Jacob Elordi, nuovo sex simbol dello star system grazie alla sua interpretazione in pellicole come The Kissing Booth e Euphoria, e Berry Keoghan, conosciuto per il suo ruolo ne Gli Spiriti dell’ Isola, grazie al quale ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar.

Una scena in particolare ha provocato un certa frenesia nei fan: nel film Oliver, interpretato da Keoghan, beve l’acqua rimanente da una vasca da bagno precedentemente utilizzata da Felix (Jecob Elordi). Questa sequenza è diventata talmente virale da indurre alcuni brand a realizzare delle candele ispirate al momento.

La candela, battezzata Jacob Elordi’s Bathwater, è diventata in poco tempo un fenomeno virale ed è disponibile sulla piattaforma Etsy in diverse profumazioni. La descrizione del prodotto, riportata da Variety, sottolinea l’ispirazione presa dalla scena del film e offre tre varianti: vaniglia, comfort spice e brezza marina. «Non c’è niente di meglio dell’odore di una candela di qualità, soprattutto quando questo odore è ispirato a Jacob Elordi e a quello che immaginiamo sia l’odore di Sua Altezza», recita l’etichetta.

Per i fan più accaniti esiste anche una versione chiamata candela “This smells like Jacob Elordi”, al profumo di lavanda, arancia dolce, muschio, patchouli e una punta di eucalipto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 17:28

