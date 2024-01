Saltburn, Margot Robbie parla della scena della vasca: « Non sembrava così scioccante»

di Alessia Di Fiore

Su Prime Video è da poco uscito Saltburn, il secondo film di Emerald Fennell, che è in cima alle clssifiche delle pellicole più chiacchierati degli ultimi tempi.

Una scena in particolare ha scioccato profondamente il pubblico: quando Oliver (Berry Keoghan) beve l'acqua dalla vasca da bagno appena utilizzata da Felix (Jacob Elordi): in un'intevista a Variety, la produttrice del fim, Margot Robbie, ha detto in proposito:

«Non sembrava così scioccante nella sceneggiatura perché la regista Emerald Fennell ti immerge nel suo mondo davvero velocemente. È magistrale nel tono e nella trama. Ti coinvolge facilmente, dici subito: “Sono in questo mondo”.», spiega l'attrice di Barbie.

«Quindi, quando arrivi a qualcosa come la scena della vasca da bagno, lei ti ha preparato. Ti ha preso. Pensi: “Non posso farne a meno”. È come schiacciare un brufolo: “So che non dovrei spremerlo, ma lo farò”», continua la Robbie che ha in seguito dichiarato che la sceneggiatura di Salburn era «intenzionalmente disgustosa e soddisfacente».

«Penso che volesse che tu fossi disgustato quanto titillato, e altrettanto scioccato di quanto lo sei nel trovare quella depravazione in te stesso – ha aggiunto la Robbie.

Lo stesso Jacob Elordi ha espresso la sua opinione in merito alla scena: «Ero davvero emozionato quando ho letto quella scena, perché… non si vedono cose del genere nei film mainstream… da un sacco di il tempo. Quindi è semplicemente fantastico che (a Fennell) sia stato permesso di oltrepassare questi limiti», ha dichiarato l'attore.

