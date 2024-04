Carla Bruni: «Il tumore al seno? Ho avuto paura di morire, la malattia non è finita. Dopo il parto sono ingrassata per l'angoscia»

In molti l'hanno ri scoperta grazie all'intervista a Belve, dove Francesca Fagnani ha saputo tirare fuori ubn lato del tutto inedito dell'ex top model Carla Bruni: leggerezza, spensieratezza, ma anche profondità e verità sbattuta in faccia. Dal mondo della moda a quello della musica, Carla si è aperta come non mai, conquistando il cuore del pubblico: «Non mi aspettavo questa risposta così positiva. Francesca è bravissima, vitale, mi incuriosiva, sono andata per lei. Non vado in tv, ho paura e non mi piace riguardarmi», ha detto lei stessa nell'intervista a Repubblica. L'età le pesa e, nonostante la terapia e l'accettazione di se stessa, non si permette i chili in più.