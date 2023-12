Hugh Jackman stravolto, la foto fa preoccupare i fan: colpa della separazione dalla moglie Deborra-Lee Furness?

di Redazione Web

L'amatissimo attore australiano di 55 anni, Hugh Jackman, ha annunciato la separazione da Deborra-Lee Furness (67 anni) lo scorso settembre, dopo 27 lunghi anni di matrimonio. Secondo quanto dichiarato e trapelato, l'allontanamento non pregiudica l'amore che continueranno a provare l'uno per l'altro, ma avevano necessità di «perseguire ognuno la propria crescita personale».

Nonostante le motivazioni e la scelta di entrambi, non è facile gestire una separazione dopo così tanti anni e sembra che Hugh Jackman non se la stia passando benissimo. Venerdì scorso, il primo dicembre, ha pubblicato delle sue foto su Instagram con la didascalia "davvero troppo vicino" e gli scatti hanno fatto preoccupare i fan.

Come sta Hugh Jackman?

Le foto sono state scattate mentre percorre le strade di New York e certamente il cielo grigio e l'espressione seria, un po' pensosa, non hanno dato l'idea di un uomo felice e pronto a riprendere le redini della propria vita dopo la separazione.

Per quest motivo, la sezione dei commenti è stata inondata da commenti in cui si fa notare quanto sembri triste e parole di incoraggiamento per il futuro: «Ci siamo passati tutti.

Secondo quanto riporta il DailyMail, Hugh Jackman è impegnatissimo a dare il massimo e ritornare in perfetta forma per riprendere il ruolo di Wolverine nel prossimo film di Deadpool. La fonte ha confermato che l'attore è molto concentrato sull'allenamento e questo «lo aiuta a non pensare a ciò che è successo con la ex o alla possibilità di uscire con qualcuno. È emozionato all'idea di riprendere a lavorare».

Poi, ha aggiunto la fonte, al momento Hugh non è contrario all'eventualità di ritrovare l'amore, ma non ha intenzione di cercarlo attivamente. Riguardo alla relazione con Deborra, afferma: «Nonostante non siano più innamorati, c'è un legame affettivo che durerà per sempre, continuerà a farle gli auguri di compleanno, parleranno delle vacanze e dei bambini. Stanno cercando di capire come gestire il tutto nella maniera più civile possibile».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 13:21

