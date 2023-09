Hugh Jackman divorzia dalla moglie Deborra-Lee Furness: l'annuncio dopo 27 anni di matrimonio sconvolge i fan

di Redazione web

Hugh Jackman (54 anni) e Deborra-Lee Furness (67 anni) erano una delle coppie più solide di Hollywood ma, purtroppo, dopo 27 anni di matrimonio felice, i due hanno deciso di separarsi e hanno reso noto il loro divorzio tramite un comunicato stampa al giornale People.

«Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi 3 decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale», dice il comunicato stampa. Hugh e Deborra hanno dichiarato di essersi separati pacificamente e che si vogliono molto bene, inoltre la famiglia rimarrà sempre al primo posto per loro.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla loro storia d'amore, il primo incontro e i figli.

Hugh e Deborra: il primo incontro

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness si sono incontrati la prima volta nel 1995 sul set della serie televisiva australiana Corelli. Deborra era già un'attrice affermata, mentre Hugh era un attore emergente appena uscito dalla scuola di recitazione. L'amore tra i due è scoppiato molto velocemente, tanto da portarli all'altare meno di un anno dopo. Nonostante la differenza di età (lei ha 13 anni in più di lui), Hugh e Deborra sono sempre stati una delle coppie più affiatate di Hollywood.

I due hanno due figli, Oscar Maximilian Jackman (23 anni) e Ava Eliot Jackman (18 anni).

