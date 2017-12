Australia stasera in tv su Rai2, la trama del film romantico con Nicole Kidman e Hugh Jackman

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il viaggio in una terra lontana, un cambiamento di vita e un amore travolgente. Sono questi gli ingredienti di "", Il film di Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e Hugh Jackman, in onda il 27 dicembre sualle 21.05. Inizialmente, il ruolo del mandriano affascianante, che fa perdere la testa alla protagonista, avrebbe dovuto essere ricoperto da Russell Crowe, ma l'accordo con la casa di produzione fallì. E fu sostituito da Hugh Jackman.TRAMALady Sarah Ashley, aristocratica inglese, decide di partire alla volta dell'Australia per riportare a casa il marito Drover. Ma una volta arrivata sul posto, scopre che l'uomo è morto. A quel punto Sarah decide di prendere le in mano le redini delle terre, difendendole da un latifondista senza scrupoli. La donna sarà aiutata da un mandriano, con cui vivrà un'intensa storia d'amore.