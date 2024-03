Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti vicini al matrimonio? L'anello all'anulare della top model lascia pochi dubbi

di Dajana Mrruku

Leonardo Di Caprio (49 anni) e Vittoria Ceretti (25) sono stati di recente avvistati a Los Angeles mentre pranzavano insieme in un famoso locale messicano, il Yuca's. La coppia è più solida che mai, nonostante alcune voci di gossip li volevano separati durante il party degli Oscar, dove lui sarebbe stato avvistato in compagnia di un'attrice.

Crisi ben presto smentita dalle foto dei paparazzi che hanno immortalato Leonardo e Vittoria molto complici durante le presentazioni in famiglia del premio Oscar. La differenza d'età non conta e, nonostante i 26 anni si avvicinino per la top model italiana (le ex fidanzate di Di Caprio hanno sempre avuto meno di 25 anni, Gigi Hadid esclusa), la coppia sembra essere pronta a fare il grande passo, quello del matrimonio.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sul rumor del momento in America.

Matrimonio in vista?

Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti sono stati avvistati mentre addentavano due burrito, in compagnia probabilmente del manager dell'attore. Entrambi hanno optato per un look molto casual, lui una t shirt bianca, cappellino nero sempre presente, come la mascherina abbassata per pranzare e un paio di pantaloncini, mentre lei ha scelto una felpa nera con zip e una canottiera bianca, capelli fermi in due treccine e occhiali Balenciaga a coprire gli occhi.

Tuttavia, è l'anello nella mano sinistra della top model italiana a catturare i flash dei paparazzi, come racconta Page Six. Mentre i due si godono il pranzo in compagnia l'uno dell'altra, Vittoria esibisce senza troppa curanza l'anello al dito che ha fatto tanto discutere. Che Leonardo Di Caprio abbia deciso di fare la proposta di matrimonio alla modella?

Il secondo matrimonio di Vittoria

Per Vittoria di tratterebbe del secondo matrimonio, a pochi anni di distanza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 15:54

