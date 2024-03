Leonardo Di Caprio, modella rivela le strane abitudini dell'attore a letto: «Indossa gli auricolari per non sentire niente»

Che Leonardo Di Caprio abbia una passione per le modelle è risaputo. Così come è noto che l'attore frequenti solo donne sotto i 25 anni, cosa di cui la star del Titanic ha ammesso di essere "colpevole". Ma adesso proprio una di queste top model con cui Leo ha avuto un brevissimo flirt ha rivelato alcune strane abitudini che il divo avrebbe in camera da letto. Lo racconta il Daily Mail.