Los Angeles, la fiera d'arte si trasforma in red carpet hollywoodiano: da Di Caprio a Jane Fonda, l'asta a prezzi milionari

di Alessia Di Fiore

La fiera d'arte contemporanea britannica Frieze ha ospitato il suo ultimo evento a Los Angeles: un fine settimana all'insegna dello sfarzo hollywoodiano.

A presenziare alla fiera, tenutasi in un enorme tendone all'aeroporto di Santa Monica, numerosi volti noti del mondo del cinema tra cui Leonardo Di Caprio, Tobey Maguire, Robert Downey Jr., Will Ferrell, Jane Fonda, Diane Keaton, Jessica Biel e tanti altri.

Anche il creatore dell'iconica serie tv American horror Story Ryan Murphy ha visitato lo spazio accompagnato da un consulente artistico e Ari Emanuel (la cui azienda Endeavour gestisce la fiera) ha tenuto l'asta.

Tra gli addetti ai lavori del settore erano presenti il co-presidente della WME Richard Weitz, Michael Ovitz, il "guru" di Sex and the City Michael Patrick King e il produttore cinematografico Giants Steve Tisch. Il pezzo più venduto della fiera è stato un diesegno di Richard Serra venduto per 2 milioni di dollari dalla Gladstone Gallery, per 1,6 milioni la galleria Thaddeus Roèac ha venduto un'opera di Robert Longo e per 1,4 milioni un pezzo di Anselm Kiefer.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA