Donald Trump, la sua Lamborghini Diablo battuta all'asta: il prezzo record e la scritta personalizzata

di Alessia Di Fiore

La supercar appartenuta all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, meglio conosciuta come Lamborghini Diablo VT Roadster, datata 1997, è stata battuta all'asta per 1,1 milioni di dollari, un prezzo ben superiore ai prototipi Diablo del marchio.

La super-auto è stata venduta da Barrett-Jackson a Scottsdale, che al superamento delle sette cifre ha scatenato l'entusiasmo della folla.

Ma cosa distingue questa Diablo dalle altre?

Oltre al fatto di essere appartenuta a Trump, questa auto sportiva di lusso ha qualcosa di speciale, a partire dal colore, Blu Le Mans, che in quegli anni non era ancora disponibile: fu grazie all'amicizia tra il magnate americano e Lamborghini che fu possibile coronare il desiderio dell'ex presidente.

Inoltre, sulla carrozzeria si trova una piccola targa personalizzata che recita: “Donald Trump 1997 Diablo”.

Realizzata per succedere alla Lamborghini Countach, la Diablo VT Roadster è stata una delle 132 supercar prodotte per il mercato statunitense dal 1997 al 1999. Un'auto di per sè straordinaria, resa iconica grazie a uno dei suoi proprietari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA