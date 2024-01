Sex and the City, l'abito di Carrie battuto all'asta per circa 50mila euro: Sarah Jessica Parker indossava il tutù nella sigla della serie tv

di Redazione web

Ricordate il tutù bianco della sigla di Sex and The City? L'abito indossato da Carrie Bradshaw - interpretata da Sara Jessica Parker - è stato venduto all’asta per 52mila dollari, oltre sei volte la stima di partenza.

La vendita è avvenuta il 18 gennaio in California, all’interno di “Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion” di Julien’s, evento di vendita all’asta dedicato ai capi iconici della cultura pop.

Il capo emblematico

Un abito emblematico e senza tempo, venduto proprio nel periodo di forte revival dei ’90, che ha influenzato, con le sue innumerevoli rielaborazioni, non solo gli amanti della serie, ma l’intero mondo della moda. Il gonnellino di tulle, senza marca né taglia e che era stato trovato in un negozio vintage di Manhattan (acquistato per soli 5 dollari) ha riscritto le regole del fashion system.

Patricia Field, l’iconica stylist della serie TV lo ha rivelato nel suo memoir «Pat in the City: My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules».

L'asta

All’asta sono stati battuti anche altri capi iconici, tra cui l’abito in velluto firmato Catherine Walker indossato dalla principessa Diana venduto per 325mila dollari, gli shiny jeans di Cher, il completo di Givenchy portato da Grace Kelly quando incontrò il presidente John F.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 19:47

