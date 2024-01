Prince, l'eredità da 156 milioni di dollari contesa da due ex collaboratori e quattro parenti. Ma manca il testamento

Prince non ha pace, neanche nella tomba: meno di otto anni dopo la morte dell'artista di Purple Rain i suoi eredi sono di nuovo in corte a litigarsi tra loro nell'ultima puntata di una lunga battaglia legale sul controllo del vasto lascito del cantante di Minneapolis. La denuncia presentata in un tribunale del Delaware schiera due ex collaboratori contro quattro parenti di Prince per il controllo della Prince Legacy LLC, una delle due entità create nel 2022 per gestire i 156 milioni di dollari dell'eredità. Primary Wave Music, che detiene l'altra metà, non è coinvolta nella disputa di cui ha dato notizia Billboard.