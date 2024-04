Harry, l'eredità (milionaria) ricevuta dalla Regina Elisabetta è più alta rispetto a quella di William: ecco perché

Sembrerebbe che il Principe Harry sia stato il beneficiario di un'eredità sostanziosa da parte della nonna, a differenza del suo fratello maggiore, il Principe William, al punto da essere stato da essa reso milionario. Secondo le voci che circolano sfogliando i tabloid britannici, questa discrepanza nell'eredità ricevuta dai due figli di Re Carlo è dovuta alle loro diverse prospettive di vita.

La ragione dell'eredità milionaria

La regina Elisabetta II, nel lontano 1994, istituì dei fondi per i suoi nipoti, tra cui uno particolarmente cospicuo a favore dell’attuale marito di Meghan Markle. La ragione di tale decisione sembra essere chiara: mentre William è destinato a ereditare il trono e assumere il ruolo di re, Harry non lo è. Sarà per questo motivo che la nonna avrà voluto offrire un sostegno in più al minore dei suoi nipoti?

Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA