Tornano a casa, ma è stata venduta a loro insaputa. Coppia minacciata di morte: «Lui ha scoperto la truffa il giorno del suo compleanno»

È uno degli incubi più comuni, quello di ritrovarsi casa piena di altre persone, persone su cui non si ha il controllo e che fanno del tuo appartamento un luogo di caos, in un costante climax di ansia e agitazione. Un po' la trama del famoso Madre!, del regista Darren Aronofsky, in cui la protagonsita assiste all'incursione di un crescente numero di uomini e donne che si affollano intorno a lei.

Non uguale ma in qualche modo simile, almeno per quanto riguarda l'appropriazione del proprio spazio e il senso di soffocamento, la vicenda di una coppia indiana proprietaria di un appartamento a Roma, a Portuense. Una casa acquistata nel 2010 ma che marito e moglie hanno deciso di vendere nel 2022 dopo il trasferimento e la nuova vita in Irlanda. Non tutto è andato però come sperato. Una volta tornata, la coppia si è ritrovata sull'uscio di casa due persone che sostenevano di aver acquistato l'immobile, ma la coppia indiana non ne sapeva nulla, ha scritto Repubblica.