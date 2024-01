Michela Murgia «torna» con il suo ultimo libro “Dare la vita”: dalla gestazione alla maternità e la famiglia queer. I punti principali

Esce oggi, 9 gennaio, in libreria e sulle piattaforme digitali, il nuovo libro di Michela Murgia «Dare la vita». Si tratta di un saggio di 119 pagine, in cui si ritrova l'intelligenza, lo spirito e la leggerezza profonda di Murgia. La scrittrice è morta lo scorso 10 agosto per un tumore con cui ha combattuto in piena «serenità» e consapevolezza.

L'ultimo lavoro

Quando è arrivata la notizia della sua morte, Alessandro Giammei, come riporta Vanity Fair, scrittore e professore di Italian Studies alla Yale University, aveva spiegato: «Michela ha scritto fino all'ultimo giorno della sua vita. Aveva un libro da consegnare e lo ha consegnato prima di morire».

