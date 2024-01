Influencer sposato con cinque mogli presenta la sua nuova fiamma: «A volte è difficile ricordarmi i loro nomi ma io sono felice»

di Redazione web

Arthur O'Urso è un influencer molto noto sui social per i suoi post in cui mostra i suoi allenamenti quotidiani e la sua vita da atleta. Il modello brasiliano è conosciuto su Instagram anche perché è sposato con cinque donne. Ma le sorprese non finiscono qui: di recente ha presentato la sua nuova fidanzata, la sesta.

Arthur O'Urso su Instagram

Arthur O'Urso vanta più di 200mila follower sul proprio profilo Instagram. Tuttavia, in tanti sono anche curiosi di sapere come proceda la sua vita amorosa che si divide tra 5 mogli diverse, anzi ora, sei, dato che, l'influencer ha di recente presentato la sesta fidanzata. Spesso, i suoi fan gli chiedono come stiano le sue ragazze e cosa significhi avere un matrimonio così impegnativo. Lui, sempre sui social, ha spiegato: «Io ho ancora tanto amore da dare e mi piace condividerlo con le mie mogli. A volte è difficile ricordarmi i loro nomi ma io sono felice».

La separazione da una delle mogli

Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica: anche se Arthur O'Urso è molto premuroso con le sue mogli, c'è anche a chi il poliamore stava un po' stretto. È successo all'ormai ex moglie Agatha che deciso di lasciare l'influencer e, al Daily Star, ha spiegato: «Io voglio bene ad Arthur e adoro anche le altre ragazze ma quella situazione non faceva più per me e ho preferito andarmene».

