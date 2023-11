Sesso nel matrimonio, l'esperta: «Per migliorarlo basta dividersi le faccende domestiche»

di Redazione web

Alice Child è una sessuologa e terapista di Sydney, Australia e, recentemente, ha rilasciato un'intervista in cui spiega che molte coppie si rivolgono a lei in quanto avrebbero problemi nella loro intimità. La dottoressa, quindi, rifacendosi a uno studio dell'Università di Melbourne, ha dato alcuni consigli utili a mogli e mariti per far sì che, all'interno della loro relazione, il sesso non manchi mai e, allo stesso tempo, ci sia una buona intesa. Il segreto sarebbe tutto nella suddivisione delle faccende domestiche.

Le parole dell'esperta

Alice Child ha rilasciato un'intervista a Femail dove ha spiegato: «Molte coppie si presentano da me lamentandosi della loro intimità: insomma, non fanno sesso perché, magari, non sentono più il desiderio di prima. In realtà, non è una competizione e non bisogna tenere conto di ciò che, forse, si faceva in passato. C'è, però, un trucchetto per migliorare la sessualità in un rapporto e consisterebbe nel condividere i lavori domestici perché, in questo modo, si condividerebbe il carico mentale e i due partner potrebbero tornare a sentirsi una squadra. Lo studio dell'Università di Melbourne ha rivelato che le donne avrebbero maggiori probabilità di volere un rapporto con il partner se quest'ultimo si dà da fare attivamente in casa. Una persona ha sempre la sensazione che ci sia una disuguaglianza e che il proprio marito, ad esempio, sprechi il proprio tempo in cose inutili. Pulire e sistemare casa, invece, insegnano qualcosa in più e cioè dividersi equamente i compiti e avere, quindi, più tempo per cose più divertenti come, ad esempio, il sesso».

Sesso e faccende domestiche

Sesso e faccende domestiche potrebbero non avere niente in comune... in realtà, non è così. Alice Child ha anche rivelato: «Il risentimento è come il veleno in una relazione. Una divisione delle faccende domestiche che una persona percepisce come ingiusta può portare a molto risentimento, il che spinge le persone a non volere più l'intimità.

