«Sesso a quattro con i miei vicini, tutti ci giudicano ma noi siamo innamorati»

Abbie Lill è un'attivista 28enne di Los Angeles che, sui propri canali social, racconta tutti i giorni, tramite post e storie, la sua idea di amore che, forse, non tutti riescono a comprendere. Infatti, la ragazza è fidanzata con Elijah da cinque anni ma lui non è il suo unico partner: Abbie è da due anni innamorata anche di Emily che ricambia al cento per cento il suo sentimento ma che, allo stesso tempo, è sposata con J. La relazione poliamorosa dei vicini di casa, a volte, ha suscitato non poco stupore tra chi crede fermamente nel concetto di monogamia.

La storia di Abbie Lill

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Abbie Lill ha raccontato la sua storia: «Quando io ed Elijah ci siamo conosciuti, abbiamo subito messo le cose in chiaro, io gli ho rivelato di essere bisessuale e quindi di essere attratta anche dalle donne. Per lui non era un problema perché sarebbe stato aperto a nuove esperienze. Abbiamo deciso che se avessimo voluto vedere altre persone, saremmo stati entrambi aperti a farlo purché tutto fosse chiaro e non ci fosse alcun inganno».

Fin qui tutto bene, poi, accanto alla loro casa si sono trasferiti Emily e J, una giovane coppia. Abbie ha spiegato: «Ci siamo conosciuti tutti e siamo diventati amici abbastanza rapidamente. Pochi mesi dopo, Emily e io siamo andate insieme a fare shopping e abbiamo parlato più a fondo delle nostre relazioni, delle nostre storie, della nostra sessualità, del nostro viaggio verso il coming out, dato che, eravamo entrambe bisessuali. Emily mi raccontò che nemmeno lei e suo marito erano in una relazione monogama e da lì è cominciato tutto. Tutti ci giudicano ma noi siamo innamorati ed è questo l'importante».

Le parole di Abbie

Infine, Abbie Lill ha detto: «Grazie a questa relazione ho davvero imparato quanto sia possibile amare due persone contemporaneamente. Io e J andiamo molto d'accordo (il marito di Emily, ndr).

