Elton John, all'asta il pianoforte, la collezione di Banksy e gli occhiali del cantante: si stimano incassi per 10 milioni di euro

Elton John mette all'asta i suoi averi. Dopo aver venduto l’attico di Peachtree Road ad Atlanta, il cantante ha messo in vendita anche tutta la collezione di opere d’arte e abiti di scena una volta esposte al suo interno. La gestione è andata a Christie’s, che ha organizzato una mostra immersiva nei saloni di Rockefeller Center a New York a partire dal 9 febbraio per introdurre il pubblico alla prima sessione, su otto, di asta che si svolgerà il 21 febbraio. Il titolo «Goodbye, Peachtree Road».

Tutto all'asta

Si stima un incasso di circa 10 milioni di dollari.

I pezzi più pregiati

Fra i pezzi più ricercati, c’è il pianoforte a coda Yamaha su cui Sir John ha suonato le canzoni dei due musical di Broadway “Billy Elliot” e “Aida”. Si stimano circa 50mila dollari, quasi il triplo di quanto costa un pianoforte nuovo. C’è un trittico del 2017 di Banksy, dov’è raffigurato un uomo che porge dei fiori, che potrebbe arrivare a 1,5 milioni di dollari. E poi ancora all’asta: alcuni dei suoi occhiali da sole più famosi, gli stivali argentati luccicanti con le sue iniziali e diversi abiti di scena fatti su misura, fra cui un costume made by Gianni Versace, con cui il cantante britannico aveva un rapporto molto stretto, e uno dei primi degli anni Settanta firmato Annie Reavey in oro e avorio.

All’interno dell’attico tutto in vetri con una vista mozzafiato su Atlanta, c’erano anche decine di fotografie d’autore, alcune opere di Andy Warhol, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe e un quadro celebre di Man Ray, che era esposto nella camera da letto di Sir John.

Il simbolo dei fan: l'attico

L’attico al 36esimo piano di Peachtree Road – un duplex da 1200 metri quadrati – era ormai un simbolo per EltonJohn e i suoi fan.

