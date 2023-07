Kevin Spacey a processo per abusi sessuali: Elton John ascoltato come testimone della difesa

di Redazione web

Anche l'amico Elton John al processo in favore dell'attore premio Oscar, Kevin Spacey, accusato di ben 12 aggressioni sessuali nei confronti di diversi uomini tra il 2001 e il 2013. In difesa del noto attore, la popstar inglese che in aula ha risposto del coinvolgimento di Spacey ad un evento di beneficenza organizzato dal cantante nei primi anni 2000, durante il quale l'interprete di House of cards, avrebbe aggredito sessualmente un autista.

In difesa dell'amico

Il cantante, in realtà non si è presentato in aula a Londra, ma è intervenuto al processo in collegamento video da Monaco dopo suo marito, David Furnish, e ha dichiarato che Kevin Spacey ha partecipato solo una volta al gala annuale da lui organizzato nella sua casa di Windsor. Secondo l'accusa l'attore avrebbe afferrato in maniera aggressiva l'inguine della presunta vittima, tanto da farli uscire di strada, mentre si recava al ballo a casa della popstar nel 2004 o 2005.

Nega le accuse

L'attore ha asserito di aver partecipato all'evento solo nel 2001.

Lunedì 17 Luglio 2023

