Lionel Messi, all'asta il tovagliolo sui cui firmò il suo primo contratto con il Barcellona

di Alessia Di Fiore

Incoronato atleta dell'anno dal Times nell'anno 2023, Lionel Messi è anche il protagonista della prossima asta di Bohnams con un oggetto ormai diventato iconico per tutti gli appasionati di calcio che risale all'anno 2000, quando un giovanissimo Messi, all'epoca 13enne, firmò il suo primo contratto calcistico con il Barcellona.

La firma sul tovagliolo

Per la fretta di accaparrarsi il richiestissimo fenomeno calcistico, i rappresentanti hanno deciso di firmare sul primo oggetto a portata di mano e visto che erano fuori a pranzo perchè non optare per un tovagliolo?

Ebbene sì, il famoso tovagliolo di carta su cui Messi firmò il suo primo contratto calcistico e che fino ad oggi era conservato nella cassaforte di Horacio Gaggioli (uno degli agenti del calciatore) verrà messo all'asta con una base di 300 mila euro.

Inizialmente si pensava che il posto perfetto in cui riporre il prezioso cimelio fosse il museo del Barcellona, accanto ai Palloni d'oro vinti dalla Pulce, ma il tovagliolino firmato in blu ha attirato l'attenzione della casa d'aste britannica Bonhams che ha contrattato con Gaggioli per ottenerlo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 19:46

